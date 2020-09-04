Стало известно, сколько «Челси» заплатит за Хаверца

Стали известны детали переговоров «Челси» и «Байера» по полузащитнику Каю Хаверцу.

По информации Sky Germany, лондонский клуб заплатит за 21-летнего немца 89 миллионов фунтов. Сообщается, что сделка была согласована в среду, официально о ней будет объявлено позднее. Источник опровергает информацию Bild о том, что хавбек уже прошел медосмотр для «синих», ссылаясь на то, что футболист находится в расположении сборной Германии.

В сезоне-2019/20 Хаверц провел за «Байер» 45 матчей, на его счету 18 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 72,9 миллиона фунтов.