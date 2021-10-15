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Список кандидатов на награду Golden Boy сократился до 20 футболистов

Названы претенденты на приз лучшему молодому футболисту Европы Golden Boy
15:50
Нападающий «Реала» Родриго. Фото Twitter
Нападающий «Реала» Родриго. Фото Twitter

Стали известны имена 20 номинантов на награду лучшему молодому футболисту Европы Golden Boy-2021.

Приз ежегодно вручается игрокам не старше 21 года. При этом номинантами могут быть только футболисты, выступающие в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

В список из 80 кандидатов ранее входил полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, однако он не попал в топ-40 кандидатов.

В прошлом году награду получил нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанд.

Номинанты на Golden Boy:

Эдуарду Камавинга («Реал»); Букайо Сака («Арсенал»); Джуд Беллингем («Боруссия Д»); Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»); Джамал Мусиала («Бавария»); Джованни Рейна («Боруссия Д»); Гави («Барселона»); Брайан Хиль («Тоттенхэм»); Карим Давид Адейеми («РБ Зальцбург»); Райан Гравенберх («Аякс»); Даниэль Мальдини («Милан»); Флориан Вирц («Байер»); Вильям Салиба («Марсель»); Родриго («Реал»); Роберто Пикколи («Аталанта»); Педри («Барселона»); Нуну Мендеш («ПСЖ»); Йереми Хесус Пино («Вильярреал»); Юрриен Тимбер («Аякс»); Шарль де Кателаре («Брюгге»).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

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ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
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Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

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20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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Роман Шишов все материалы автора

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