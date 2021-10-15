Список кандидатов на награду Golden Boy сократился до 20 футболистов
Стали известны имена 20 номинантов на награду лучшему молодому футболисту Европы Golden Boy-2021.
Приз ежегодно вручается игрокам не старше 21 года. При этом номинантами могут быть только футболисты, выступающие в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.
В список из 80 кандидатов ранее входил полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, однако он не попал в топ-40 кандидатов.
В прошлом году награду получил нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанд.
Номинанты на Golden Boy:
Эдуарду Камавинга («Реал»); Букайо Сака («Арсенал»); Джуд Беллингем («Боруссия Д»); Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»); Джамал Мусиала («Бавария»); Джованни Рейна («Боруссия Д»); Гави («Барселона»); Брайан Хиль («Тоттенхэм»); Карим Давид Адейеми («РБ Зальцбург»); Райан Гравенберх («Аякс»); Даниэль Мальдини («Милан»); Флориан Вирц («Байер»); Вильям Салиба («Марсель»); Родриго («Реал»); Роберто Пикколи («Аталанта»); Педри («Барселона»); Нуну Мендеш («ПСЖ»); Йереми Хесус Пино («Вильярреал»); Юрриен Тимбер («Аякс»); Шарль де Кателаре («Брюгге»).
OFFICIAL: The 20-man nominees for the Golden Boy award:— Squawka News (@SquawkaNews) October 15, 2021
?? Adeyemi
??? Bellingham
?? Camavinga
?? De Ketelaere
?? Gavi
?? Gil
?? Gravenberch
??? Greenwood
?? D.Maldini
?? Musiala
?? N.Mendes
?? Pedri
?? Piccoli
?? Pino
?? Reyna
?? Rodrygo
??? Saka
?? Saliba
?? J. Timber
?? Wirtz
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