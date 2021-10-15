Ферран Торрес пропустит около трех месяцев из-за перелома стопы
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий Ферран Торрес пропустит около трех месяцев из-за перелома стопы.
«Ферран пропустит 2,5-3 месяца. Зинченко и Гюндоган восстановились от своих травм, так что с командой, за исключением Торреса, все в порядке», — приводит пресс-служба «горожан» слова Гвардиолы.
PEP ? He (Torres) will be out two and a half months, three months. Zinchenko is back, Gundogan is back. Except for Ferran, the rest I think are ok.— Manchester City (@ManCity) October 15, 2021
21-летний испанец получил повреждение в полуфинальном матче Лиги наций против Италии (1:2). В сезоне-2021/22 Торрес провел 7 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.
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