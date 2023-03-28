Спортивный директор «Тоттенхэма» Паратичи: «Расстаться с Конте было лучшим решением для всех сторон»

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи высказался об увольнении Антонио Конте из клуба.

«Тоттенхэм» 27 марта объявил об увольнении Конте. Исполняющим обязанности главного тренера стал экс-ассистент итальянца Кристиан Стеллини.

«Расстаться с Конте было лучшим решением для всех сторон. Стеллини руководил командой, когда Антонио был болен, у него есть опыт. Райан Мейсон сможет ему помочь. Мы уверены, что Стеллини и Мейсон могут проделать очень хорошую работу», — цитирует Паратичи журналист Фабрицио Романо.

После 28 матчей «Тоттенхэм» с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. В ближайшем туре «шпоры» в гостях сыграют против «Эвертона». Встреча пройдет 3 апреля.