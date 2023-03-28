«ПСЖ» предлагал Рэшфорду 400 тысяч фунтов в неделю в 2022 году — форвард решил остаться в «МЮ»

«ПСЖ» проявляет интерес к форварду «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду, сообщает The Athletic.

По данным источника, в 2022 году парижане предлагали нападающему контракт с зарплатой более 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Тогда Рэшфорд отказался от перехода, несмотря на то, что в «МЮ» он получал около 200 тысяч — в сезоны, когда клуб выходил в Лигу чемпионов.

С тех пор «ПСЖ» внимательно следит за игроком, так как его контракт с «манкунианцами» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне 25-летний Рэшфорд провел за «МЮ» 44 матча, забил 27 голов и отдал 9 результативных передач.