«Тоттенхэм» интересуется форвардом бельгийского «Генка»

«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Генка» Полом Онуачу, сообщает Daily Mail.

По информации источника, бельгийский клуб готов расстаться с 27-летним нигерийцем за 20 миллионов фунтов. Сообщается, что на игрока также претендуют «Вест Хэм», «Атлетико», дортмундская «Боруссия» и «Саутгемптон».

В сезоне-2021/22 Онуачу провел 15 матчей за «Генк», на его счету 11 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 19,8 миллиона фунтов.