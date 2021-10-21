«Тоттенхэм» интересуется форвардом бельгийского «Генка»
09:27
«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Генка» Полом Онуачу, сообщает Daily Mail.
По информации источника, бельгийский клуб готов расстаться с 27-летним нигерийцем за 20 миллионов фунтов. Сообщается, что на игрока также претендуют «Вест Хэм», «Атлетико», дортмундская «Боруссия» и «Саутгемптон».
В сезоне-2021/22 Онуачу провел 15 матчей за «Генк», на его счету 11 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 19,8 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10111581/Tottenham-join-Atletico-Dortmund-West-Ham-race-sign-Genk-striker-Paul-Onuachu.html
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