Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» интересуется форвардом бельгийского «Генка»

09:27
Теги:

«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Генка» Полом Онуачу, сообщает Daily Mail.

По информации источника, бельгийский клуб готов расстаться с 27-летним нигерийцем за 20 миллионов фунтов. Сообщается, что на игрока также претендуют «Вест Хэм», «Атлетико», дортмундская «Боруссия» и «Саутгемптон».

В сезоне-2021/22 Онуачу провел 15 матчей за «Генк», на его счету 11 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 19,8 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10111581/Tottenham-join-Atletico-Dortmund-West-Ham-race-sign-Genk-striker-Paul-Onuachu.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Его удар — как автомат Калашникова. Я мог умереть». Итальянский диджей утверждает: его избил Макгрегор
Врачи назвали особенности кашля при COVID-19
0