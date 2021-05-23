Сон Хын Мин признан лучшим игроком «Тоттенхэма» в сезоне-2020/21
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим футболистом команды по итогам сезона.
28-летний южнокореец получил награду на домашнем стадионе «шпор».
AIA Player of the Season for 2020/21— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 23, 2021
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В сезоне-2020/21 Сон провел 50 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, на его счету 22 гола и 17 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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