Клопп высказался о нынешнем положении «Ливерпуля» в АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что нынешнее положение клуба в турнирной таблице совсем не то, на что надеялась команда.
«Несколько недель назад наше участие в еврокубках было под вопросом, а сейчас мы гарантировали себе место в Лиге Европы. Это совсем не то, на что мы надеялись, но все-таки лучше, чем ничего. Спросите у «МЮ» нравится ли им Лига Европы, они скажут «да», так как играют в финале этого турнира и имеют шанс выиграть», — приводит слова Клоппа ESPN.
За тур до конца чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет получить путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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