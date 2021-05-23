Клопп высказался о нынешнем положении «Ливерпуля» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что нынешнее положение клуба в турнирной таблице совсем не то, на что надеялась команда.

«Несколько недель назад наше участие в еврокубках было под вопросом, а сейчас мы гарантировали себе место в Лиге Европы. Это совсем не то, на что мы надеялись, но все-таки лучше, чем ничего. Спросите у «МЮ» нравится ли им Лига Европы, они скажут «да», так как играют в финале этого турнира и имеют шанс выиграть», — приводит слова Клоппа ESPN.

За тур до конца чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет получить путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.