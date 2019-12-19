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Сон Хын Мин признан игроком года в Корее

12:37
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин был признан лучшим игроком Кореи в 2019 году, сообщает местная федерация футбола.

Ранее 27-летний кореец трижды получал эта награду: в 2013, 2014 и 2017 годах. Также Сон Хын Мин четыре раза признавался лучшим игроком Азии: в 2014, 2015, 2017 и 2018 годах.

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