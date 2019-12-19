Сон Хын Мин признан игроком года в Корее
12:37
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин был признан лучшим игроком Кореи в 2019 году, сообщает местная федерация футбола.
[KFA ??? 2019] ??? ?? (??)— ???(KFA) (@theKFA) December 19, 2019
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???#KFA #AWARDS_2019#PLAYER_OF_THE_YEAR pic.twitter.com/6RwUqKUjuz
Ранее 27-летний кореец трижды получал эта награду: в 2013, 2014 и 2017 годах. Также Сон Хын Мин четыре раза признавался лучшим игроком Азии: в 2014, 2015, 2017 и 2018 годах.
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