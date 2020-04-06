Сон Хын Мин приступит к военной службе в Корее

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пройдет обязательную военную службу у себя на родине в Корее, сообщает официальный сайт клуба. Форвард в конце марта вернулся в Корею, где сейчас находится на карантине на фоне пандемии коронавируса.

16 февраля Сон Хын Мин сломал руку во время игры с «Астон Виллой» (3:2) 16 февраля. Лондонцы отмечают, что он продолжает восстановление и находится в постоянном контакте с врачами команды.

В Лондон футболист вернется после прохождения службы в мае.

Из-за коронавируса сезон в чемпионате Англии приостановлен, и пока неизвестно, когда он возобновится.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 288 372 человек, умерших — 70 482, выздоровевших — 270 249.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек