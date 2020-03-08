Сможет ли «МЮ» победить «Ман Сити»?

В воскресенье, 8 марта, в Англии пройдет центральный матч 29-го тура премьер-лиги. На стадионе «Олд Траффорд» сыграют два заклятых соперника — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча в Манчестере начнется в 19.30 по московскому времени.

Оба сегодняшних соперника на ходу. У «МЮ» семиматчевая беспроигрышная серия, а у «Сити» — пятиматчевая победная. Примечательно, что последний раз команда Уле Гуннара Сульшера проигрывали 29 января именно подопечным Хосепа Гвардьолы, но на «Этихад Стэдиум». Тем не менее, букмекеры отдают явное преимущество «Ман Сити». Так, в БК «Лига Ставок» коэффициент на победу гостей 1,65, на ничью — 4,20, а на выигрыш хозяев 4,90.

Для «горожан» эта игра, скорее, является престижной и принципиальной, нежели стратегически важной с турнирной точки зрения — в таблице комфортное преимущество от «Лестра», а лидирующий «Ливерпуль» вряд ли возможно догнать. «МЮ» же крайне необходимо место в зоне Лиги чемпионов и сейчас уже терять очки нельзя. Поэтому в плане «МЮ» наверняка будет игра первым номером, а «Сити» сможет проводить разящие контратаки. В БК «Лига Ставок» также ожидают голевой матч — коэффициент на «Тотал» больше 2,5 гола — 1,70, а на «Тотал» меньше 2,5 — коэффициент 2,25.

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