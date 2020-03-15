Смоллинг согласен на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Роме»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», хочет остаться в чемпионате Италии. 30-летний англичанин уведомил руководство обоих клубов о том, что он намерен продолжать выступать за римлян, утверждает Corriere dello Sport.

Игрок даже готов пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы помочь «Роме» сэкономить на своем трансфере.

Известно, что игроком интересуются «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Эвертон».

В сезоне-2019/20 защитник провел за «Рому» 26 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.