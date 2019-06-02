СМИ: в "Ньюкасле" хотят видеть Моуринью или Венгера

По информации Daily Mirror, в случае покупки "Ньюкасла" шейхом из ОАЭ Халедом бен Зайедом Аль Нехайяном испанский специалист Рафаэль Бенитес покинет клуб. Отмечается, что на посту главного тренера команды рассматривают кандидатуры Арсена Венгера и Жозе Моуринью​.

Контракт Бенитеса с "Ньюкаслом" действует до 30 июня 2019 года. "Сороки" заняли 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 45 очками по итогам прошедшего сезона.

В настоящий момент Венгер и Моуринью являются безработными. Моуринью был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018-го. Венгер возглавлял 22 года "Арсенал". По окончании сезона-2017/2018 француз покинул пост главного тренера лондонцев.

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