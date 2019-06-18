СМИ: Терри может заменить Лэмпарда в "Дерби"

"Дерби" может пригласить на пост главного тренера бывшего защитника "Челси" Джона Терри, сообщает Daily Mail.

Руководство "Дерби" предложит контракт Терри, если Фрэнк Лэмпард согласится стать главным тренером "Челси".

Ранее лондонский клуб покинул Маурицио Сарри, возглавивший "Ювентус".

В прошлом сезоне 38-летний Терри работал в тренерском штабе Дина Смита в "Астон Вилле". Бирмингемский клуб вернулся в АПЛ спустя три года.

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