СМИ: Покеттино согласился возглавить "Ювентус"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, возможно, возглавит "Ювентус", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, спортивный директор "Юве" Фабио Паратичи пообщался с двумя посредниками, отвечающими за переговоры с "Тоттенхэмом". Также сообщается, что переговоры проходят успешно, а сам аргентинец дал согласие на работу с чемпионами Италии. Ранее сообщалось о том, что "Юве" может возглавить Хосеп Гвардьола.

Под руководством Покеттино "Тоттенхэм" в текущем сезоне занял четвертое место в премьер-лиге и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с "Ливерпулем".

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