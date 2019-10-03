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СМИ: Покеттино постепенно отдаляется от тренировочного процесса «Тоттенхэма»

09:39
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отдаляется от тренировочного процесса команды, cообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что игроки обеспокоены его поведением, которое, по их словам, изменилось после летнего перерыва. Однако в руководстве лондонского клуба, не смотря на недавнее крупное домашнее поражение от «Баварии» (2:7) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов, не рассматривают увольнение специалиста. Уточняется, что одной из причин подобной позиции является неустойка специалисту в размере 32 миллионов фунтов.

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