СМИ: Покеттино постепенно отдаляется от тренировочного процесса «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отдаляется от тренировочного процесса команды, cообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что игроки обеспокоены его поведением, которое, по их словам, изменилось после летнего перерыва. Однако в руководстве лондонского клуба, не смотря на недавнее крупное домашнее поражение от «Баварии» (2:7) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов, не рассматривают увольнение специалиста. Уточняется, что одной из причин подобной позиции является неустойка специалисту в размере 32 миллионов фунтов.

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