СМИ: "Манчестер Юнайтед" рассчитывает подписать двух защитников "Кристал Пэлас"

"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести защитников "Кристал Пэлас" – Аарона Ван-Биссаку и Патрика ван Анхолта​.

Руководство манкунианцев готово выделить на трансфер игроков лондонского клуба порядка 50 миллионов фунтов, утверждает The Sun.

Главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер видит в 21-летнем Ван-Биссаке замену Антонио Валенсии, который покинет клуб этим летом.

Голландец Патрик ван Анхолт рассматривается как прямой конкурент Люку Шоу на левом фланге обороны "Юнайтед".

В сезоне 2018/19 Ван-Биссака провел за "Кристал Пэлас" 39 матчей и отдал 4 результативные передачи, на счету ван Анхолта 39 игр, 4 гола и 2 голевых паса.