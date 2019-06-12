СМИ: "Манчестер Юнайтед" и Де Хеа ведут переговоры о новом контракте

Давид Де Хеа может остаться в "Манчестер Юнайтед", 28-летний голкипер ведет переговоры о новом контракте, сообщает Telegraph. Стороны пытались договориться полтора года, но до сих пор не пришли к соглашению. Давид намерен зарабатывать на уровне Алексиса Санчеса – 500 тысяч фунтов в неделю.

Ранее появилась информация, что "красные дьяволы" могут дать вратарю 20 миллионов, чтобы он согласился на переход в летнее межсезонье в "ПСЖ", а не ушел бесплатно через год после окончания его контракта.

Давид Де Хеа в прошедшем сезоне провел 47 матчей за "МЮ", в которых пропустил 63 мяча и 10 раз отыграл "на ноль".

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