СМИ: Езил считает, что его вытесняют из «Арсенала» не по футбольным причинам

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил убежден, что он впал в немилость у руководства клуба из-за своей активности за пределами футбольного поля, сообщает Daily Mail.

Не попав в заявку «Арсенала» на Лигу Европы, а затем и на АПЛ, немец обвинил клуб в отсутствии преданности и пожаловался, что так и не получил шанса проявить себя.

В лагере Езила есть ощущение, что клуб решил игнорировать игрока ради защиты своих коммерческих интересов.

Ни для кого не секрет, что немец стал персоной нон грата в Китае после того, как в декабре прошлого года публично обвинил власти этой страны в притеснении уйгуров, которых официальный Пекин считает экстремистами, сепаратистами и террористами.

Уже на следующий день китайское телевидение сняло с показа матч «Арсенала» против «Манчестер Сити», а Езил был подвергнут критике со стороны МИД Китая и китайской Федерации футбола.

Кроме того, Озил был удален из китайской версии футбольного симулятора Pro Evolution Soccer и заблокирован в социальной сети Weibo, где у Месута было 4 миллиона подписчиков.

При этом для «Арсенала» китайский рынок является одним из ключевых направлений. Здесь у лондонского клуба есть несколько спонсоров и официальных партнеров.