СМИ: два игрока могут покинуть "Тоттенхэм" летом

Два футболиста могут покинуть "Тоттенхэм" в летнее трансферное окно. Как утверждает Daily Mail, это хавбек Кристиан Эриксен и защитник Тоби Алдервейрелд.

Основным претендентом на 27-летнего Эриксена является "Реал". Transfermarkt оценивает датчанина в 85 миллионов евро. Отступные за 30-летнего Алдервейрелда составляют 26 миллионов фунтов стерлингов. Контракт бельгийца с клубом истекает в июне 2020 года.

В текущем сезоне Эриксен провел 38 матчей за "Тоттенхэм", забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Алдервейрелд принял участие в 38 встречах.

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