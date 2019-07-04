СМИ: "Челси" отложил назначение Лэмпарда из-за проблем в работе социальных сетей

Фрэнк Лэмпард 3 июля должен был стать главным тренером "Челси", но назначение было отложено из-за больших проблем в работе Facebook и Instagram, сообщает Mirror. Лондонский клуб имеет большое чисто подписчиков в этих социальных сетях.

Лэмпард был замечен на стадионе "Челси", где обговаривались последние детали сделки. На этой неделе он уже не проводил тренировочные занятия с "Дерби Каунти".

41-летний специалист возглавляет "Дерби Каунти" с мая 2018-го. Под его руководством команда в прошлом сезона вышла в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступила "Астон Вилле

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