СМИ: Аллегри может возглавить "Челси"

Бывший главный тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Челси". Как сообщает Daily Star, 51-летний итальянец сказал друзьям, что хотел бы поработать в лондонском клубе.

Напомним, нынешний рулевой "Челси" Маурицио Сарри, скорее всего, проследует в обратном направлении и возглавит "Ювентус".

Аллегри работал в Турине с 2014 по 2019 год. Под его руководством "бьянконери" пять раз становились чемпионами Италии.

Сарри работает в "Челси" с лета 2018 года. При нем "синие" заняли третье место в чемпионате Англии и выиграли Лигу Европы.

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