Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Sky Sports: Томори стал игроком «Милана»

13:00
Теги:

«Милан» зарегистрировал трансфер английского защитника «Челси» Фикайо Томори в офисе серии А, информирует Sky Sports.

По информации источника, «Милан» завершил сделку по 23-летнему англичанину. В пятницу вечером футболист прилетит в Милан. Дебют защитника может состояться уже в субботней игре 19-го тура серии А против «Аталанты».

Томори перейдет в «Милан» на правах аренды до конца сезона. По окончании сезона итальянцы могут активировать функцию выкупа футболиста «Челси» за 25 миллионов евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир