Sky Sports: Томори стал игроком «Милана»
13:00
«Милан» зарегистрировал трансфер английского защитника «Челси» Фикайо Томори в офисе серии А, информирует Sky Sports.
По информации источника, «Милан» завершил сделку по 23-летнему англичанину. В пятницу вечером футболист прилетит в Милан. Дебют защитника может состояться уже в субботней игре 19-го тура серии А против «Аталанты».
Томори перейдет в «Милан» на правах аренды до конца сезона. По окончании сезона итальянцы могут активировать функцию выкупа футболиста «Челси» за 25 миллионов евро.
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