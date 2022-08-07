Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал поражение команды в матче первого тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

«Это очень похоже на то, что произошло в конце прошлого сезона. «Брайтон» провел отличный матч.

Эрику тен Хагу предстоит серьезно поработать. Ему нужны игроки, нужны новые футболисты — более высокого уровня. Если команда будет играть так, как сегодня, шестое место — максимум для нее.

Начало матча шокировало, и в целом в первом тайме команда действовала хаотично. Уже с самого начала становилось понятно, что будет дальше, игра в центре поля была очень слабой», — приводит слова Скоулза Manchester Evening News.

«МЮ» не набрал очки и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.