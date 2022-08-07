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7 августа, 23:08

Скоулз — о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Брайтона»: «Тен Хагу предстоит серьезно поработать»

Скоулз высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Брайтона»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал поражение команды в матче первого тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

«Это очень похоже на то, что произошло в конце прошлого сезона. «Брайтон» провел отличный матч.

Эрику тен Хагу предстоит серьезно поработать. Ему нужны игроки, нужны новые футболисты — более высокого уровня. Если команда будет играть так, как сегодня, шестое место — максимум для нее.

Начало матча шокировало, и в целом в первом тайме команда действовала хаотично. Уже с самого начала становилось понятно, что будет дальше, игра в центре поля была очень слабой», — приводит слова Скоулза Manchester Evening News.

«МЮ» не набрал очки и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/paul-scholes-man-utd-tenhag-24694831
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз
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 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
14
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 2 : 2
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 2 : 0
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 2 : 1
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 0 : 1
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 2
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 1 : 2
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 0 : 2
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Г
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

 1 0 1
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