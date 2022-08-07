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Сегодня, 23:12

Переход Вернера из «Челси» в «Лейпциг» будет оформлен на следующей неделе

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер близок к возвращению в «Лейпциг». Сделка может быть оформлена уде в понедельник, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 26-летний немец готов пойти на значительное понижение зарплаты ради того, чтобы трансфер осуществился.

В субботу, 6 августа, Вернера не было в заявке лондонского клуба на матч первого тура английской премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0).

Напомним, что нападающий выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год. В 156 матчах за клуб немец забил 90 мячей и отдал 40 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Тимо Вернер
ФК Лейпциг
ФК Челси
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