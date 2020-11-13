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Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Мэддисона на матчах сборной Англии

20:18
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Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон просматривался скаутами «Манчестер Юнайтед» в матчах сборной Англии, сообщаtт Sky Sports.

Манкунианцам понравилась игра 23-летнего хавбека, поэтому в клубе больше не осталось вопросов относительно правильности приобретения англичанина. «Красные дьяволы» обозначили хавбека главной трансферной целью.

Сообщается, что переход Мэддисона обойдется «МЮ» в 50 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне на счету хавбека «Лестера» 1 гол в 7 матчах АПЛ.

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