Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Мэддисона на матчах сборной Англии
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон просматривался скаутами «Манчестер Юнайтед» в матчах сборной Англии, сообщаtт Sky Sports.
Манкунианцам понравилась игра 23-летнего хавбека, поэтому в клубе больше не осталось вопросов относительно правильности приобретения англичанина. «Красные дьяволы» обозначили хавбека главной трансферной целью.
Сообщается, что переход Мэддисона обойдется «МЮ» в 50 миллионов фунтов стерлингов.
В текущем сезоне на счету хавбека «Лестера» 1 гол в 7 матчах АПЛ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.