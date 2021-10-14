Каррагер: «Кин и Невилл все время ищут оправдания для Сульшера, потому что играли с ним»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер недоволен тем, что бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл и Рой Кин не критикуют главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

«Нужно говорить о футболе, но Кин и Невилл все время ищут оправдания для Сульшера, потому что играли с ним и он их приятель. Они говорят: «МЮ» не может выиграть премьер-лигу, потому что им кое-чего не хватает, Глэйзеры вкладывают недостаточно денег, им нужно было купить Гарри Кейна».

Я слышу это и думаю: «Но вы только что подписали игрока, который четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Вы потратили 75 миллионов на вингера. В прошлом сезоне вы стали вторыми, не проиграв ни одного матча на выезде».

Меня это задело. Подумал, что с меня хватит, напишу об этом статью. Уле в итоге был недоволен этой статьей, но я просто сказал, что пора прекратить искать оправдания в «Манчестер Юнайтед», меня это достало. Я всегда слышу, что им чего-то не хватает, но у вас же каждый игрок стоит не менее 50 миллионов фунтов! Невероятно!" — приводит слова Каррагера Daily Mail.

48-летний норвежец Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. В текущем сезоне команда имеет в своем активе 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги.