Ширер в шутку попросил Кейна не возвращаться в АПЛ

Экс-игрок «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер в шутку попросил форварда Гарри Кейна не возвращаться в чемпионат Англии.

Экс-игрок «Тоттенхэма» был близок к тому, чтобы побить рекорд Ширера по голам в АПЛ. В активе 53-летнего экс-игрока 260 забитых мячей, у Кейна пока 213.

«Гарри, держись подальше, будь молодцом», — сказал Ширер в подкасте Rest is Football.

В этом сезоне 30-летний англичанин провел 18 матчей в бундеслиге, забив 22 гола и сделав 5 результативных передач.