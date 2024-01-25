Силва: «Я горжусь приключением «Фулхэма» в Кубке лиги в этом сезоне»

Главный тренер «Фулхэма» Марко Силва прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Лондонская команда вылетела из турнира.

«Я горжусь нашим приключением в этом турнире в этом сезоне. С того момента, как мы впервые сыграли в Кубке английской лиги против «Тоттенхэма» (победа по пенальти — со счетом 5:3 во 2-м раунде), продемонстрировали наши амбиции и желание продолжать играть в этом соревновании. Наше отношение было серьезным, и мы должны гордиться нашими амбициями. Мы оставались в игре до второго матча против команды, которая находится на вершине АПЛ. Мы должны этим гордиться, но, к сожалению, не выиграли, нам нужно было дополнительное время. На стадионе царила отличная атмосфера», — цитирует BBC Силву.

В финале Кубка лиги «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Матч состоится 25 февраля.