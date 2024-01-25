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Силва: «Я горжусь приключением «Фулхэма» в Кубке лиги в этом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Фулхэма» Марко Силва прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Лондонская команда вылетела из турнира.

«Я горжусь нашим приключением в этом турнире в этом сезоне. С того момента, как мы впервые сыграли в Кубке английской лиги против «Тоттенхэма» (победа по пенальти — со счетом 5:3 во 2-м раунде), продемонстрировали наши амбиции и желание продолжать играть в этом соревновании. Наше отношение было серьезным, и мы должны гордиться нашими амбициями. Мы оставались в игре до второго матча против команды, которая находится на вершине АПЛ. Мы должны этим гордиться, но, к сожалению, не выиграли, нам нужно было дополнительное время. На стадионе царила отличная атмосфера», — цитирует BBC Силву.

В финале Кубка лиги «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Матч состоится 25 февраля.

24&nbsp;января. Фулхэм&nbsp;&mdash; Ливерпуль&nbsp;&mdash; 1:1. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» и вышел в финал Кубка лиги
Футбол
ФК Фулхэм
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Клопп: «Ливерпуль» должен были забить второй гол «Фулхэму», а во втором тайме — третий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 14 6 1 47-18 48
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Арсенал 21 13 4 4 42-20 43
4
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 21 10 5 6 35-32 35
7
 Брайтон 21 8 8 5 38-33 32
8
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 21 8 5 8 30-31 29
12
 Борнмут 20 7 4 9 28-39 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Брентфорд 20 6 4 10 29-33 22
15
 Кр. Пэлас 21 5 6 10 22-34 21
16
 Нот. Форест 21 5 5 11 26-38 20
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 21 2 4 15 17-51 10
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30.01 22:30
Нот. Форест – Арсенал
 - : -
30.01 22:45
Фулхэм – Эвертон
 - : -
30.01 22:45
Лутон Таун – Брайтон
 - : -
30.01 23:00
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
 - : -
30.01 23:15
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
31.01 22:30
Тоттенхэм – Брентфорд
 - : -
31.01 22:30
Ман. Сити – Бернли
 - : -
31.01 23:15
Ливерпуль – Челси
 - : -
1.02 22:30
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
1.02 23:15
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 17 1 7
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

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