«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед», прервав серию из четырех поражений подряд
«Ливерпуль» победил «Шеффилд Юнайтед» в матче 26-го тура чемпионата Англии — 2:0. Счет открыл Кертис Джонс, а второй мяч сперва был записан на Роберту Фирмину, а затем был переписан на автогол Кина Брайана.
Второй гол стал для «Ливерпуля» 7000-м в чемпионатах Англии. Он стал вторым клубом после «Эвертона», кто сумел достичь этой отметки.
Команда Юргена Клоппа прервала серию из четырех поражений в АПЛ подряд.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
26-й тур
«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:2 (0:0)
Голы: Джонс, 48 (0:1). Брайан, 64 — в свои ворота (0:2).
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Ягелка (Осборн, 56), Стивенс, Ампаду, Болдок, Брайан, Флек (Шарп, 80), Норвуд, Ландстрем, Макголдрик (Берк, 56), Макберни.
«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, Александр-Арнолд, Филлипс, Озан Кабак, Вайналдум, Тиагу Алькантара (Милнер, 76), Джонс (Кейта, 80), Роберту Фирмину, Салах, Мане.
Судья: Мосс.
28 февраля. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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