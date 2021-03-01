«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед», прервав серию из четырех поражений подряд

«Ливерпуль» победил «Шеффилд Юнайтед» в матче 26-го тура чемпионата Англии — 2:0. Счет открыл Кертис Джонс, а второй мяч сперва был записан на Роберту Фирмину, а затем был переписан на автогол Кина Брайана.

Второй гол стал для «Ливерпуля» 7000-м в чемпионатах Англии. Он стал вторым клубом после «Эвертона», кто сумел достичь этой отметки.

Команда Юргена Клоппа прервала серию из четырех поражений в АПЛ подряд.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

26-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:2 (0:0)

Голы: Джонс, 48 (0:1). Брайан, 64 — в свои ворота (0:2).

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Ягелка (Осборн, 56), Стивенс, Ампаду, Болдок, Брайан, Флек (Шарп, 80), Норвуд, Ландстрем, Макголдрик (Берк, 56), Макберни.

«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, Александр-Арнолд, Филлипс, Озан Кабак, Вайналдум, Тиагу Алькантара (Милнер, 76), Джонс (Кейта, 80), Роберту Фирмину, Салах, Мане.

Судья: Мосс.

28 февраля. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».