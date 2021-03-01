Клопп: «Многие списали «Ливерпуль» со счетов. Нам надо показать, что мы все еще на месте»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Многие списали «Ливерпуль» со счетов. Ничего страшного. Несмотря на все наши проблемы, мы недалеко от приятных мест в таблице. Когда мы играли так, как хотели, они не могли с нами справиться. В первом тайме мы могли забить трижды. Те моменты, что мы создали, были очень хороши. Завершение атак сегодня было достаточно хорошим, но можно прибавить.

Это нормально, что нас критикуют, все в порядке. Нам надо показать, что мы все еще на месте. В четверг нам играть против «Челси», мы должны это снова показать. Нам нужно выигрывать матчи, мы знаем это. Без этого не попасть в Лигу чемпионов. Сегодня мы сделали это, мы идем дальше", — приводит слова Клоппа BBC Sport.