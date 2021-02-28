Фирмино забил 7000-й гол «Ливерпуля» в чемпионате Англии

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино забил второй мяч команды в ворота «Шеффилд Юнайтед». Этот гол стал 7000-м для действующих чемпионов АПЛ в высших дивизионах чемпионата Англии за всю историю.

«Ливерпуль» стал второй командой, которая достигла этой отметки. Первыми 7000 голов забили соседи по городу — «Эвертон» (7108 голов на данный момент).

«Ливерпуль» дебютировал в элитном дивизионе чемпионата Англии в сезоне-1894/95. «Красные» 19 раз стали чемпионами, больше английский чемпионат выигрывал только «Манчестер Юнайтед» (20 раз).