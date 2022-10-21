Сестра Роналду раскритиковала руководство «Манчестер Юнайтед» за неуважение к брату
Элма Авейру, сестра форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, раскритиковала руководство клуба из-за исключения брата из заявки на матч против «Челси».
«Я многое вижу. Но в основном неуважение. Но происходит то, что происходит», — написала Авейру в соцсетях.
Ранее пресс-служба клуба сообщила, что нападающий «МЮ» не примет участия в матче 13-го тура АПЛ против «Челси». Кроме того, по информации The Athletic, ожидается, что главный тренер Эрик тен Хаг отстранит португальца от занятий с основной командой, и футболисту придется работать в индивидуальном порядке.
Напомним, что Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.
В текущем сезоне португалец провел 8 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отличился 1 голом.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Тоттенхэм
|11
|7
|2
|2
|22-12
|23
|
3
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|
4
|Челси
|10
|6
|2
|2
|15-10
|20
|
5
|МЮ
|10
|6
|1
|3
|15-15
|19
|
6
|Ньюкасл
|11
|4
|6
|1
|18-9
|18
|
7
|Ливерпуль
|10
|4
|4
|2
|22-12
|16
|
8
|Фулхэм
|11
|4
|3
|4
|19-20
|15
|
9
|Брайтон
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
10
|Брентфорд
|11
|3
|5
|3
|18-17
|14
|
11
|Кр. Пэлас
|10
|3
|4
|3
|12-13
|13
|
12
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|
13
|Вест Хэм
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|
14
|Саутгемптон
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
15
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|8-12
|10
|
16
|Лидс
|10
|2
|3
|5
|11-15
|9
|
17
|Астон Вилла
|11
|2
|3
|6
|7-16
|9
|
18
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|
19
|Лестер
|11
|2
|2
|7
|17-24
|8
|
20
|Нот. Форест
|11
|1
|3
|7
|7-23
|6
|18.10
|21:30
|
Брайтон – Нот. Форест
|0 : 0
|18.10
|22:15
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|2 : 1
|19.10
|21:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|19.10
|21:30
|
Борнмут – Саутгемптон
|0 : 1
|19.10
|21:30
|
Брентфорд – Челси
|0 : 0
|19.10
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|1 : 0
|19.10
|21:30
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|1 : 0
|19.10
|22:15
|
МЮ – Тоттенхэм
|2 : 0
|20.10
|21:30
|
Фулхэм – Астон Вилла
|3 : 0
|20.10
|22:15
|
Лестер – Лидс
|2 : 0
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|8
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|10
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0