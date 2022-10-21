Дзола оценил результаты «Челси» в этом сезоне

Бывший полузащитник «Челси» Джанфранко Дзола отреагировал на ничейный матч команды с «Брентфордом» (0:0) в 12-м туре АПЛ.

«Челси» пока что близок к вершине таблицы, если выиграет свой матч в запасе. Многие могут решить, что ничья с «Брентфордом» — плохой результат, но с учетом красивой игры «пчелы» являются очень опасной командой, поэтому одно очко — хороший результат для «Челси», — цитирует Дзолу Absolute Chelsea.

«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с одним матчем в запасе. В следующем туре команда встретится дома с «МЮ». Матч пройдет 22 октября.