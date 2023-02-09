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9 февраля, 23:57

Пол Мерсон: «Триппьер — невероятное подписание «Ньюкасла»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о защитнике «Ньюкасла» Киране Триппьере.

«Мне нравится Киран Триппьер. Он очень крепкий, и отлично бьет с правой ноги. Он важный игрок для «Ньюкасла». Триппьер был невероятным подписанием. Раньше он играл за одну из самых дисциплинированных команд в мировом футболе и многому научился там», — заявил Мерсон.

В январе этого года Триппьер продлил контракт с «Ньюкаслом» на два года. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 21 матч в чемпионате Англии, отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

С 2019 по 2022 год Триппьер выступал за «Атлетико».

Источник: https://www.geordiebootboys.com/news/paul-merson-raves-about-newcastle-ace-kieran-trippier-whos-hugely-improved/
Киран Триппьер
ФК Ньюкасл Юнайтед
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2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
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11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 - : -
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 - : -
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
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Ман. Сити – Астон Вилла
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13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

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И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
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Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Жоау Канселу

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