Семилетний болельщик «Ман Сити» написал трогательное письмо де Брейне. Клуб остроумно ответил

Семилетний болельщик «Манчестер Сити» Александр написал письмо для полузащитника команды Кевина де Брейне. Письмо мальчика с просьбой де Брейне опубликовала его кузина Эмили.

«Дорогой Кевин де Брейне!

Пишу тебе, чтобы сказать, что я считаю тебя потрясающим. Потому что у тебя лучший удар в мире, ты круто бьешь пенальти и никогда не отдаешь неточных пасов. А еще я думаю, что у тебя крутые волосы.

Думаю, ты хороший отец, и я надеюсь, ты останешься в «Ман Сити» навсегда".

В «Ман Сити» заметили письмо мальчика и остроумно ответили: «Уверены, Пеп (Гвардьола) написал Кевину то же самое после вчерашней игры».

That's brilliant ?



Pretty sure Pep texted @DeBruyneKev the same thing after last night's game ? https://t.co/puwnnE7ecG — Manchester City (@ManCity) July 3, 2020

Накануне де Брейне помог «Ман Сити» разгромить «Ливерпуль» 4:0. Хавбек реализовал пенальти и отдал голевой пас.