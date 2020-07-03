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Семилетний болельщик «Ман Сити» написал трогательное письмо де Брейне. Клуб остроумно ответил

3 июля 2020, 22:54
Кевин де Брейне. Фото Reuters
Кевин де Брейне. Фото Reuters
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Семилетний болельщик «Манчестер Сити» Александр написал письмо для полузащитника команды Кевина де Брейне. Письмо мальчика с просьбой де Брейне опубликовала его кузина Эмили.

«Дорогой Кевин де Брейне!

Пишу тебе, чтобы сказать, что я считаю тебя потрясающим. Потому что у тебя лучший удар в мире, ты круто бьешь пенальти и никогда не отдаешь неточных пасов. А еще я думаю, что у тебя крутые волосы.

Думаю, ты хороший отец, и я надеюсь, ты останешься в «Ман Сити» навсегда".

В «Ман Сити» заметили письмо мальчика и остроумно ответили: «Уверены, Пеп (Гвардьола) написал Кевину то же самое после вчерашней игры».

Накануне де Брейне помог «Ман Сити» разгромить «Ливерпуль» 4:0. Хавбек реализовал пенальти и отдал голевой пас.

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