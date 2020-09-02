Сегодня Хамес и Аллан пройдут медосмотр для «Эвертона»

Полузащитники Аллан («Наполи») и Хамес Родригес («Реал») в ближайшее время станут игроками «Эвертона», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 29-летний бразилец и 29-летний колумбиец пройдут медосмотр для перехода в английский клуб сегодня, в среду.

В сезоне-2019/20 Аллан провел провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 28 миллионов евро.

Хамес провел за «Реал» 14 матчей в минувшем сезоне, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 32 миллиона евро.