Сборная Египта рассчитывает на Салаха на Олимпиаде в Токио

Главный тренер олимпийской сборной Египта Шавки Гариб заявил, что планирует взять нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на Олимпиаду в Токио. По правилам в Играх могут участвовать футболисты не старше 23 лет, но каждая сборная может взять трех игроков более старшего возраста.

— Мы поговорим с «Ливерпулем» в марте, — цитирует Inside the Games Гариба. — Мы еще не обсуждали это с самим игроком. Проблема в том, что Кубок Африки будет проводиться всего через несколько месяцев после Олимпиады, но последняя закончится за три дня до старта сезона в Англии. Но мы не сможем вызвать Салаха, если «Ливерпуль» не согласится.

Салах играл на Олимпиаде-2012 в Лондоне, забил 3 мяча и помог команде дойти до четвертьфинала.