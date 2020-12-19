«Манчестер Сити» с минимальным счетом победил «Саутгемптон»
«Саутгемптон» на своем поле уступил «Манчестер Сити» в матче 14-го тура чемпионата Англии. Гости переиграли соперника с минимальным счетом — 1:0. Автором победного мяча стал Рахим Стерлинг.
«Манчестер Сити» набрал 23 очка и вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
14-й тур
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:1)
Гол: Стерлинг, 16.
«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Уолкотт, Ингс (Телла, 41), Адамс (Н`Лундулу, 81), Дженепо (Редмонд, 58).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Стерлинг, Бернарду Силва, Торрес (Махрез, 72).
Предупреждения: Де Брейне, 25. Ромеу, 38. Уорд-Проуз, 42. Эдерсон, 81.
Судья: Дин (Англия).
19 декабря. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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