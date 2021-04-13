Сарри может заменить Моуринью в «Тоттенхэме»

Бывший тренер «Наполи», «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри может возглавить «Тоттенхэм», сообщает Daily Mail 13 апреля. В таком случае он заменит Жозе Моуринью.

По данным источника, португалец может покинуть команду по окончании сезона. Сарри находится в списке претендентов на то, чтобы заменить его. 62-летний итальянец покинул «Ювентус» по окончании прошлого сезона. Вместе с командой он стал чемпионом Италии.

Под руководством специалиста «Челси» выиграл Лигу Европы в 2019 году. Это был первый трофей в его карьере.