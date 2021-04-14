«Тоттенхэм» может заменить Моуринью на тренера «Вулверхэмптона»

«Тоттенхэм» может заменить главного тренера команды Жозе Моуринью на наставника «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, сообщает Daily Express.

По информации источника, руководство «шпор» считает кандидатуру 47-летнего португальца подходящей для команды. Сообщается, что на место в «Тоттенхэме» также претендуют Брендан Роджерс и Маурицио Сарри.

«Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 49 очками в 31 матче. Команда вылетела из Лиги Европы, уступив загребскому «Динамо» в 1/8 финала турнира.