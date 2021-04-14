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«Тоттенхэм» может заменить Моуринью на тренера «Вулверхэмптона»

07:58
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«Тоттенхэм» может заменить главного тренера команды Жозе Моуринью на наставника «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, сообщает Daily Express.

По информации источника, руководство «шпор» считает кандидатуру 47-летнего португальца подходящей для команды. Сообщается, что на место в «Тоттенхэме» также претендуют Брендан Роджерс и Маурицио Сарри.

«Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 49 очками в 31 матче. Команда вылетела из Лиги Европы, уступив загребскому «Динамо» в 1/8 финала турнира.

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/sport/football/1422644/Tottenham-Nuno-Espirito-Santo-Jose-Mourinho-replacement-EXCLUSIVE

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