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Форвард «Вулверхэмптона» и сборной Португалии получил травму и пропустит Евро-2020

20:05
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Форвард «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Педру Нету получил травму, сообщает официальный сайт «волков».

У нападающего выявили серьезное повреждение коленной чашечки, которое требует оперативного вмешательства. Операция состоится на этой неделе.

Таким образом, португалец выбыл до конца сезона и пропустит Евро-2020. Он восстановится лишь к началу следующего сезона.

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