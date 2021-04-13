Форвард «Вулверхэмптона» и сборной Португалии получил травму и пропустит Евро-2020

Форвард «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Педру Нету получил травму, сообщает официальный сайт «волков».

У нападающего выявили серьезное повреждение коленной чашечки, которое требует оперативного вмешательства. Операция состоится на этой неделе.

Таким образом, португалец выбыл до конца сезона и пропустит Евро-2020. Он восстановится лишь к началу следующего сезона.