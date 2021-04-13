Форвард «Вулверхэмптона» и сборной Португалии получил травму и пропустит Евро-2020
20:05
Форвард «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Педру Нету получил травму, сообщает официальный сайт «волков».
У нападающего выявили серьезное повреждение коленной чашечки, которое требует оперативного вмешательства. Операция состоится на этой неделе.
Таким образом, португалец выбыл до конца сезона и пропустит Евро-2020. Он восстановится лишь к началу следующего сезона.
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