Сане попрощался с «Манчестер Сити» и поблагодарил Гвардьолу

Нападающий Лерой Сане попрощался с «Манчестер Сити» у себя в Twitter. Ранее было объявлено, что немец стал футболистом «Баварии».

— В первую очередь, хочу поблагодарить всех фанатов «Манчестер Сити», — написал у себя в Twitter Сане. — Огромное вам спасибо за поддержку на протяжении всех четырех лет, что я был в клубе. Это был отличный и успешный период, который я точно никогда не забуду. Мы выиграли много матчей, забили кучу голов, побили пару рекордов и вместе радовались семи выигранным трофеям. Спасибо фанатам, персоналу клуба и партнерам по команде. С гордостью буду вспоминать, что играл с вами. Также, спасибо тренеру, который помог мне стать лучше как футболисту. В том, что я стал лучшим молодым игроком Англии 2018 года, его огромная заслуга. Я многому научился в «Манчестер Сити» и горжусь, что был частью команды.