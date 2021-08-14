«Шеффилд Юнайтед» усилится защитником «Ливерпуля»
«Шеффилд Юнайтед» арендует защитника «Ливерпуля» Бена Дэвиса, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «клинки» согласовали аренду 26-летнего англичанина на сезон-2021/22, официально о сделке будет объявлено в начале следующей недели.
«Ливерпуль» купил Дэвиса у «Престона» в феврале 2021 года за 1,85 миллиона евро. Футболист не провел ни одного матча за мерсисайдцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/12040/12381095/liverpool-transfer-news-ben-davies-set-to-join-sheffield-united-on-loan
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