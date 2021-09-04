Лукаку: «Летом я сказал Индзаги: «Интер» вытащил меня из дерьма, но я хочу уйти ради «Челси»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку рассказал о своем возвращении в лондонский клуб из «Интера».

«Когда «Челси» сделал третье предложение по мне, я понял, что все серьезно. С этого момента головой я был уже не в «Интере». «Челси» предлагал 110 миллионов и Дзаппакосту, но «Интер» отказал. После этого я сказал Симоне Индзаги: «Интер» вытащил меня из дерьма, но я хочу уйти только ради «Челси», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Лукаку.

Romelu Lukaku to HLN: «When Chelsea made their third offer I knew it was serious and I was no longer with my head in Milan. Chelsea offered € 110m plus Zappacosta, but Inter said no. So I told Inzaghi: Inter pulled me out of shit but I wanna leave only because of Chelsea» ? #CFC pic.twitter.com/aGBD7NzTvj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2021

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» в августе 2021 года за 115 миллионов евро.