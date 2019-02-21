Сала мог подписать недействительный контракт с "Кардиффом"

Аргентинский форвард Эмилиано Сала мог заключить нелегитимный контракт с "Кардиффом", сообщает The Telegraph.

На этой версии сейчас активно настаивают юристы валлийского клуба. Отмечается, что соглашение не соответствовало правилам английской премьер-лиги, и было возвращено для пересмотра еще до авиакатастрофы. Однако ответа получено не было. Это делается для того, чтобы доказать, что на момент катастрофы Сала не являлся игроком "Кардиффа".

Также клуб выдвинул обвинения в халатности в адрес бывшего клуба Салы "Нанта", так как выяснилось, что пилот, с которым игрок летел в Уэльс, не имел лицензии на перевозку пассажиров на коммерческой основе. Также валлийцы намерены запросить у французов документы об отзаявке Салы.

Аргентинец перешел в "Кардифф Сити", но самолет, на котором игрок летел в расположение новой команды, попал в авиакатастрофу. На прошлой неделе прошли похороны Салы.

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