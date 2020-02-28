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Садио Мане: «Не знал, что победители АПЛ получают персональные медали»

14:17
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что не знал о том, что победителям чемпионата Англии полагаются персональные медали.

— Вчера слышал, что нам всем дадут по индивидуальной медали, если мы выиграем чемпионат, — цитирует BBC Мане. — Не знал, что победители АПЛ получают персональные медали. Впрочем, мне нет дела до них, самое главное — просто выиграть чемпионат.

После 27 туров чемпионата Англии-2019/20 «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 79 очков из 81 возможного. У идущего вторым «Манчестер Сити» всего 57 очков.

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