Садио Мане: «Не знал, что победители АПЛ получают персональные медали»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что не знал о том, что победителям чемпионата Англии полагаются персональные медали.

— Вчера слышал, что нам всем дадут по индивидуальной медали, если мы выиграем чемпионат, — цитирует BBC Мане. — Не знал, что победители АПЛ получают персональные медали. Впрочем, мне нет дела до них, самое главное — просто выиграть чемпионат.

После 27 туров чемпионата Англии-2019/20 «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 79 очков из 81 возможного. У идущего вторым «Манчестер Сити» всего 57 очков.