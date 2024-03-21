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21 марта, 23:29

С «Лестера» могут снять очки за нарушение финансовых правил

Алина Савинова
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«Лестеру» предъявлены обвинения за предполагаемое нарушение финансовых правил, сообщает Sky Sports.

Как отмечает источник, в официальном заявлении АПЛ говорится, что независимая комиссия в настоящее время расследует данное дело. Нарушение имело место быть в сезоне-2022/23, по итогам которого «Лестер» вылетел в Чемпионшип.

В марте клуб должен опубликовать финансовую отчетность. Предполагается, что убытки «Лестера» за последние три года могут составить 105 миллионов стерлингов. После этого на сайте АПЛ будет опубликовано окончательное решение независимой комиссии по «Лестеру». Если вина «лис» в нарушении финансовых правил будет доказана, то команду могут лишить очков в следующем сезоне. Одно из условий — ее возвращение в АПЛ.

18 марта появилась информация, что английская премьер-лига приняла решение оштрафовать «Ноттингем» на четыре очка из-за нарушения финансовых правил.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/13099398/leicester-charged-by-premier-league-over-alleged-breach-of-profitability-and-sustainability-rules
Футбол
ФК Лестер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
2
 Арсенал 29 20 5 4 70-24 65
3
 Ман. Сити 29 19 7 3 63-28 64
4
 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5
 Тоттенхэм 29 17 5 7 61-43 56
6
 МЮ 29 15 3 11 40-40 48
7
 Вест Хэм 30 12 8 10 49-54 44
8
 Ньюкасл 29 13 4 12 63-51 43
9
 Брайтон 29 11 9 9 51-46 42
10
 Вулверхэмптон 29 12 5 12 42-46 41
11
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
12
 Фулхэм 30 11 6 13 46-47 39
13
 Борнмут 29 10 8 11 43-53 38
14
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 34-49 30
15
 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
16
 Эвертон 29 8 7 14 30-41 25
17
 Нот. Форест 30 6 8 16 36-52 22
18
 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19
 Бернли 30 4 6 20 31-65 18
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.03 15:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 4 : 3
30.03 18:00
Борнмут – Эвертон
 2 : 1
30.03 18:00
Челси – Бернли
 2 : 2
30.03 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 1 : 1
30.03 18:00
Шеффилд Юн. – Фулхэм
 3 : 3
30.03 18:00
Тоттенхэм – Лутон Таун
 2 : 1
30.03 20:30
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 2 : 0
30.03 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 1
31.03 16:00
Ливерпуль – Брайтон
 2 : 1
31.03 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 21 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 26 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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