Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Рюдигер не сыграет с «Уотфордом»

02:19
Теги:

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что защитник Антонио Рюдигер пока не готов играть. Немец не примет участие в субботнем матче с «Уотфордом».

— Антонио не восстановился, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Я видел цитаты, но имеет место недопонимание, и Рюдигер собирается встретиться с консультантом в понедельник, поскольку его беспокоит проблема в области паха. Придется подождать следующих новостей.

Чемпионат Англии: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://www.chelseafc.com/ru/news/2019/11/01/pre-watford-injury-update

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир