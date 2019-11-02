Рюдигер не сыграет с «Уотфордом»
02:19
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что защитник Антонио Рюдигер пока не готов играть. Немец не примет участие в субботнем матче с «Уотфордом».
— Антонио не восстановился, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Я видел цитаты, но имеет место недопонимание, и Рюдигер собирается встретиться с консультантом в понедельник, поскольку его беспокоит проблема в области паха. Придется подождать следующих новостей.
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Дополнительная информация
https://www.chelseafc.com/ru/news/2019/11/01/pre-watford-injury-update
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