Руни отклонил предложение из Саудовской Аравии, чтобы возглавить «Бирмингем»

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни отказался от возможности возглавить клуб из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает L'Equipe.

По информации источника, предложение поступило 37-летнему англичанину перед тем, как он возглавил «Бирмингем». Английский клуб объявил о назначении Руни 11 октября.

Предыдущим клубом Руни был американский «Ди Си Юнайтед», специалист работал в команде с июля 2022 года и покинул пост 8 октября 2023 года. До этого он тренировал «Дерби Каунти».